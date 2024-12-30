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Власти Татарстана допустили возможность новых атак БПЛА на регион в праздники

Премьер Татарстана Песошин допустил возможность атак БПЛА в новогодние праздники
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Stringer/Reuters

Татарстан может подвергнуться атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время новогодних праздников, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, необходимо проанализировать принятые меры каждого регионального ведомства, а также устранить недочеты. Песошин поручил проверить все системы оповещения.

Премьер Татарстана добавил, что существующая обстановка отличается от прошлогодней.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания.

Ранее Лавров пообещал жесткий ответ России на удары ВСУ по жилым домам.

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