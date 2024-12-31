Российские специалисты приедут в Бразилию для расшифровки черных ящиков самолета AZAL

В Бразилию приедут специалисты из РФ для расшифровки черных ящиков самолета AZAL

Специалисты из России, Казахстана и Азербайджана прибудут в Бразилию для расшифровки черных ящиков самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который разбился в Казахстане. Об этом сообщили военно-воздушные силы Бразилии.

В заявлении ВВС говорится, что, согласно 13-му приложению Конвенции о международной гражданской авиации, в ответ на запрос казахстанского Управления по расследованию авиационных происшествий, Центр расследования и предоставления авиационных происшествий примет трех представителей из Казахстана, а также по трое специалистов из Азербайджана и России, которые будут наблюдать за процессом расшифровки данных.

Черные ящики должны прибыть в Бразилию во вторник.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на лайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее в Госдуме увидели «украинский след» в катастрофе с самолетом AZAL.