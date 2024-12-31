Очередь на подходе к Крымскому мосту ликвидирована

Очередь на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Тамани ликвидировали

На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Тамани по состоянию на 23:00 (мск) ликвидирована очередь. Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — отмечается в публикации.

По состоянию на 14:00 (мск) 30 декабря свыше 1 250 автомобилей находилось в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани, к 20:00 (мск) очередь сократилась до 520 автомобилей.

Утром 30 декабря в пробке находились 940 автомобилей.

29 декабря затор возле Крымского моста насчитывал 1,5 тыс. машин. Около 15:00 в пробке находилось больше всего транспортных средств: со стороны Тамани — 920 машин, а со стороны Керчи — 525 машин. Автомобилистам приходилось стоять в очереди от двух до трех часов.

В середине декабря на автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин, пропуска ждали порядка 500 автомобилей. Пробка образовалась из-за ухудшения погодных условий 12 декабря.

Ранее в Крыму 19 автомобилей попали в ДТП, есть пострадавшие.