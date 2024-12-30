В очереди на Крымском мосту стояли почти 1,5 тыс. автомобилей

Под Новый год на Крымском мосту скопилось около 1500 автомобилей

В очереди на Крымский мост днем 29 декабря застряли почти 1,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По его данным, около 15:00 в пробке находилось больше всего транспортных средств: со стороны Тамани — 920 машин, а со стороны Керчи — 525 машин. Автомобилистам приходилось стоять в очереди от двух до трех часов.

Согласно информации на 1:00 30 декабря, со стороны Керчи пробки нет, а со стороны Тамани на Крымский мост хотят попасть около 215 транспортных средств, ожидание составляет около часа.

В середине декабря на автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин, пропуска ждали порядка 500 автомобилей. Пробка образовалась из-за ухудшения погодных условий 12 декабря. На территории приграничных регионов был сильный снегопад, метель. На дорогах образовался гололед. Местные власти проводили с водителями беседы для разъяснения ситуации и предлагали ожидать улучшения погодных условий на кемпингах

Ранее РФ обвинила Эстонию в появлении многочасовых очередей на границе двух стран.