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У Крымского моста образовалась огромная пробка из тысячи машин

У Крымского моста скопилась почти тысяча автомобилей в пробке
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Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 940 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорилось в публикации в 10:00.

Впоследствии пробка уменьшилась до 910 автомобилей. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

29 декабря затор возле Крымского моста насчитывал 1,5 тыс. машин. Около 15:00 в пробке находилось больше всего транспортных средств: со стороны Тамани — 920 машин, а со стороны Керчи — 525 машин. Автомобилистам приходилось стоять в очереди от двух до трех часов.

В середине декабря на автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин, пропуска ждали порядка 500 автомобилей. Пробка образовалась из-за ухудшения погодных условий 12 декабря. На территории приграничных регионов был сильный снегопад, метель. На дорогах образовался гололед. Местные власти проводили с водителями беседы для разъяснения ситуации и предлагали ожидать улучшения погодных условий на кемпингах

Ранее массовая авария с 10 автомобилями в Краснодаре попала на видео.

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