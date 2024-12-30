В Крыму 19 автомобилей попали в ДТП, есть пострадавшие

В Крыму 19 автомобилей попали в крупное ДТП. Об этом сообщает прокуратура республики в своем Telegram-канале.

«30 декабря 2024 года, из-за неблагоприятных погодных условий на 14 км 600 м трассы Дубки-Левадки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 19 автомобилей. В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека», — говорится в публикации.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают экстренные службы.

До этого в Алтайском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Инцидент произошел на 48-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. По версии правоохранителей, водитель за рулем машины марки Nissan выехал на встречную полосу и там столкнулся с Hyundai. Один из автомобилей получил серьезные повреждения передней части, от столкновения капот смяло.

Ранее МКАД перекрыли из-за крупного ДТП.