В Польше прохожие потребовали от украинской телеведущей покинуть страну

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что в Польше местный житель со словами «Слава Путину» потребовал от нее покинуть страну.

Фреймут поделилась историей о том, как она застряла в машине такси на выезде с парковки. В какой-то момент местный житель, услышав украинскую речь, набросился на нее и начал кричать «Слава Путину!». Кроме того, ее оскорбляли пожилые женщины, предлагавшие ей покинуть страну.

»«Теплый» прием в Варшаве. Подбежал крупный поляк и начал кричать: «Курва, слава Путину!» — поделилась телеведующая.

До этого украинское агентство УНИАН со ссылкой на главу министерства национального единства Украины Алексея Чернышова сообщало, что половина уехавших граждан Украины призывного возраста готовы вернуться на родину, если у них будет бронь от мобилизации.

Также РБК со ссылкой на Государственную пограничную службу страны сообщало, что на Украине наблюдается резкий рост числа желающих пересечь границу.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.