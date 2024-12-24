В Киеве рассказали о готовности многих украинцев вернуться на родину

УНИАН: 50 процентов уехавших украинцев готовы вернуться, если у них будет бронь

Половина уехавших граждан Украины призывного возраста готовы вернуться на родину, если у них будет бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на главу министерства национального единства Украины Алексея Чернышова.

По его словам, главной преградой для возвращения уехавших является страх мобилизации, а не боевые действия.

Чернышов рассказал, что в будущем в «Хабах единства» планируют предоставлять услуги по трудоустройству на Украине и решению вопросов мобилизации.

До этого РБК со ссылкой на Государственную пограничную службу страны сообщало, что на Украине наблюдается резкий рост числа желающих пересечь границу.

В ведомстве подчеркнули, что не наблюдают явного преобладания в направлении выезда или въезда — в обоих случаях было около 75 тысяч пересечений границы.

Особенно загруженными оказались пункты пропуска на границе с Польшей. В частности, во Львовской области наблюдается высокая нагрузка на пункты «Краковец», «Шегини», «Смельница» и «Нижанковичи».

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.