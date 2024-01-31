Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире

Коэффициент рождаемости на Украине имеет самое низкое значение в мире. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Times.

Сейчас на Украине на одну женщину репродуктивного возраста в среднем приходится 0,7 детей. Это является самым низким коэффициентом рождаемости во всем мире.

Эта тенденция, говорится в статье, сочетаясь с массовой эмиграцией из страны, ставит под вопрос выживание Украины.

Средняя продолжительность жизни среди мужчин на Украине в последнее время также существенно снизилась — с 66-67 до 57-58 лет. По этому показателю Украина уступает только четырем бедным африканским государствам: Лесото, Центральноафриканской республике, Чаду и Нигерии.

Ранее директор киевского института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи академик Элла Либанова заявила, что в ближайшие 10 лет на Украине может случиться демографическая катастрофа.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.