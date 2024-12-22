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На Украине рекордное число людей пересекло границу

На Украине сообщили о рекордном количестве людей, пересекших границу страны
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Markus Schreiber/AP

На Украине наблюдается резкий рост числа желающих пересечь границу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки ее пересекли 150 тысяч граждан — это один из самых высоких показателей за последние годы», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не наблюдают явного преобладания в направлении выезда или въезда — в обоих случаях было около 75 тысяч пересечений границы.

Особенно загруженными оказались пункты пропуска на границе с Польшей. В частности, во Львовской области наблюдается высокая нагрузка на пункты «Краковец», «Шегини», «Смельница» и «Нижанковичи».

На границе с Венгрией, Словакией, Молдавией и Румынией также осуществляется выезд. На утро 22 декабря на границе с двумя странами очередей не наблюдалось.

Согласно информации пограничной службы, прирост потока желающих пересечь границу стал заметен с 19 декабря.

На днях стало известно, что с начала текущего года 55 тыс. украинцев получили отказ в выезде из Украины. Преимущественно отказы получали военнообязанные мужчины.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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