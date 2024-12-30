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В аэропорту Стамбула обнаружили подозрительный чемодан

Из-за подозрительно чемодана временно закрыли въезд машин в аэропорт Стамбула
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Lefteris Pitarakis/AP

Турецкая полиция из-за подозрительного чемодана временно закрыла въезд автомобилей в международный аэропорт Стамбула. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Подозрительный бесхозный чемодан был обнаружен у главного входа в аэропорт около 23:15 мск. В связи с этим полиция на 20 минут закрыла въезд в аэропорт для автомобилей.

Прибывшие саперы взорвали чемодан. Выяснилось, что внутри него находилась одежда. После снятия мер безопасности въезд автомашин возобновился.

17 декабря сообщалось, что в аэропорту Пулково пассажир пошутил о бомбе и стал фигурантом уголовного дела.

28 ноября сообщалось, что рейс из Бангкока совершил посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово после сообщений о подозрительном предмете на борту. Неизвестный сообщил в экстренные службы, что в самолете, летящем из Таиланда, обнаружили «странный предмет с прикрепленным пейджером, напоминающим бомбу».

Ранее мужчина назвал жену бомбой в аэропорту и был задержан.

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