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Россиянину грозит пять лет колонии за шутку о бомбе в рюкзаке

В аэропорту Пулково пассажир пошутил о бомбе и стал фигурантом уголовного дела

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали пассажира, который заявил о бомбе в ручной клади. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел в аэропорту Пулково, пассажир рейса из Петербурга в Самару на стойке регистрации пошутил о том, что везет бомбу в ручной клади. Сотрудники аэропорта шутку не оценили и вызвали экстренные службы.

Взрывного устройства в вещах жителя Самарской области не оказалось. В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, хулигану может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС).

Ранее сообщалось, что пошутивший о бомбе на борту самолета житель Башкирии заплатит 200 тыс. рублей штрафа.

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