В ходе саммита Евразийского экономического союза на курорте «Игора» в Ленинградской области президент России Владимир Путин самостоятельно произвел мелкий ремонт своих наручных часов, используя обыкновенную шариковую ручку. Этот эпизод был запечатлен на видео, опубликованном журналистом Павлом Зарубиным в Telegram.

На записи видно, как глава государства, заметив неисправность в креплении часов, быстро устранил неполадку с помощью ручки, не прерывая при этом своего участия в мероприятии. Даже во время выступления иностранного гостя, используя наушник для перевода, президент продолжил работу над часами.

До этого Путин заявил, что Евразийский экономический союз зарекомендовал себя как один из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает свое развитие.

До этого Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти могут организовать доставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его делегации на саммит ЕАЭС в Минск в мае, если они не смогут приехать самостоятельно.

Ранее Путин стал самым популярным иностранным политиком в Греции.