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Зеленского сравнили с Зурабишвили и обвинили в трусости

Журналистка Панченко обвинила Зеленского в трусости после ухода Зурабишвили
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, упрекнув его в малодушии на фоне того, как бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение покинуть свою резиденцию. Об этом журналистка написала в соцсети Х.

«Зурабишвили нашла в себе силы покинуть пост президента. Зеленский даже не нашел в себе силы провести выборы», — говорится в посте.

Выборы нового президента Грузии прошли 14 декабря текущего года. Оппозиционные партии решили бойкотировать голосование и не выдвинули своих кандидатов. В итоге единственным претендентом на пост президента стал Михаил Кавелашвили, представляющий партию «Сила народа». В итоге он и победил на выборах. 29 декабря он принял присягу.

В тот же день Зурабишвили рассказала, что после завершения своих полномочий намерена проводить встречи с бизнесменами, государственными служащими и протестующими, а также собирается выезжать за границу и возвращаться обратно. По ее словам, данные мероприятия она планирует проводить с целью «спасения страны».

Ранее президент Грузии назвала нелегитимными президентские выборы в стране.

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