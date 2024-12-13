Президент Грузии назвала нелегитимными будущие президентские выборы в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия завершаются 29 декабря, охарактеризовала предстоящие выборы президента, запланированные на субботу, как «пародию» и назвала их нелегитимными. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс», – заявила политик на брифинге.

Зурабишвили также добавила, что эти выборы являются «оскорблением» для грузинского народа.

До этого она заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий.

Накануне сообщалось, что Зурабишвили планирует сорвать выборы нового президента, организовать блокаду парламента и национальную забастовку.

Как заявил депутат правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Заркуа, Зурабишвили «потеряла адекватность» и намерена вновь нарушить конституцию.

Ранее в Грузии пообещали силой вывести Зурабишвили из президентского дворца.