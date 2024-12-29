Новый президент Грузии принял присягу

Шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.

«Я, прези­дент Гру­зии, пе­ред Богом и наро­дом клянусь, что буду за­щи­щать конституцию Гру­зии, не­за­виси­мо­сть, це­ло­стно­сть и не­де­ли­мо­сть страны, добро­со­ве­стно ис­по­лнять обяза­нно­сти пре­зи­де­нта, заботи­ться о безопасности и бла­го­со­сто­янии граждан моей страны, о во­зро­жде­нии и могуществе моего на­рода и Отечества», — сказал Кавелашвили в ходе мероприятия.

Выборы главы государства в Грузии состоялись 14 декабря текущего года. Оппозиционные партии объявили бойкот голосованию и не стали выдвигать своих кандидатов. В результате единственным претендентом на высший политический пост в стране стал Михаил Кавелашвили, представляющий партию «Сила народа».

К текущему моменту его избрание признали лишь пять государств мира и правящая партия «Грузинская мечта», сообщил блогер Николай Левшиц в своем Telegram-канале. Более того, предыдущий лидер республики Саломе Зурабишвили отказалась покидать президентский дворец на площади Орбелиани в Тбилиси после истечения срока своих полномочий 29 декабря 2024 года.

Впоследствии ситуацию прокомментировал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он обратил внимание, что президентский дворец не является «личным предметом роскоши» Зурабишвили. Поэтому она обязана покинуть здание в назначенный срок.

Ранее в правительстве Грузии выразили надежду, что Зурабишвили не придется выдворять из президентского дворца силой.