ЦИК признал состоявшимися выборы президента Грузии

Выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани, пишет ТАСС.

«В процессе голосования уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины выборщиков», — сказала она.

Выборы президента Грузии начались утром 14 декабря. Они являются уникальными для страны. Впервые в истории президента избирает не население, а коллегия выборщиков.

Тем временем, несколько сотен протестующих собрались у парламента Грузии, где проходят выборы. Люди принесли с собой дудки и флаги Грузии. Подходы к парламенту контролирует полиция. Движение по проспекту Руставели, где расположен парламент, перекрыто.

В свою очередь, действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий, которые истекают 29 декабря.

Ранее президент Грузии назвала нелегитимными новые президентские выборы в стране.