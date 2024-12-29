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Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии

Зурабишвили после ухода с поста президента Грузии продолжит поддержку оппозиции
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Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили после ухода со своего поста намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и «возвращаться обратно». Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

Отмечается, что упомянутые шаги Зурабишвили намерена предпринимать ради «спасения страны».

Утром 29 декабря шестой президент Грузии Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность главы государства.
Церемония состоялась в зале пленарных заседаний в здании парламента республики.

Выборы главы государства в Грузии состоялись 14 декабря текущего года. Оппозиционные партии объявили бойкот голосованию и не стали выдвигать своих кандидатов. В результате единственным претендентом на высший политический пост в стране стал Михаил Кавелашвили, представляющий партию «Сила народа».

Ранее Зурабишвили покинула Президентский дворец в Тбилиси.

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