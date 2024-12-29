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Путин и Алиев провели новый разговор по крушению самолета AZAL

Путин и Алиев обсудили крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» у Актау
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провели новый телефонный разговор, в котором они продолжили обсуждение ситуации, связанной с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что в ходе беседы руководители двух стран затронули различные аспекты данной авиакатастрофы.

До этого Алиев заявил, что повреждения, полученные разбившимся самолетом, были вызваны обстрелом с земли. Он добавил, что инцидент произошел в окрестностях российского города Грозный. По словам президента, лайнер стал жертвой действий средств радиоэлектронной борьбы, что и привело к его повреждению.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее появилось видео того, как в двигатель разбившегося в Южной Корее Boeing 737 попала птица.

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Крушение самолета в Казахстане
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