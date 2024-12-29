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Появился момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Южной Корее самолета

SHOT: появилось видео попадания птицы в двигатель самолета в Южной Корее
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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Момент того, как птица попала в двигатель разбившегося самолета Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

«Момент попадания птицы в двигатель самолета Boeing 737 в южнокорейском аэропорту Муан», — подписана публикация.

SHOT отмечает, что при посадке у лайнера не открылось шасси, в результате борт выкатился за взлетно-посадочную полосу, врезался в ограждение и взорвался.

Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение при попытке приземлиться, авария произошла, когда рейс следовал из Бангкока, столицы Таиланда, и совершал посадку в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

По предварительной информации, погибли 28 пассажиров. Всего на борту находился 181 человек. Из них — 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Россиян на борту самолета не было.

Ранее самолет Embraer упал в аэропорту казахстанского Актау.

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