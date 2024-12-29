Пострадавших при падении самолета у Актау граждан Киргизии отправят на родину

Двоих граждан Киргизии, которые пострадали при падении самолета Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане, отправят на родину 30 декабря. Об этом сообщил телеканал 24.kz.

По данным канала, состояние пострадавших киргизов оценили как стабильное. Также специалисты прорабатывают перевозку 26-летнего Рината Асанова, состояние которого врачи назвали тяжелым. Всего на борту самолета находились трое граждан Киргизии.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

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