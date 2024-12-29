На борту упавшего в Южной Корее самолета накануне произошла нештатная ситуация

Экипаж самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в южнокорейской провинции Южная Чолла, за день до трагедии сообщил о нештатной ситуации на борту. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

В тот момент воздушное судно следовало из города Чеджу в китайскую столицу. Но из-за непредвиденной ситуации на борту члены экипажа были вынуждены прервать полет и посадить лайнер на территории Южной Кореи.

Самолет находился на земле в течение пяти часов, после чего отправился в Пекин. Какая именно нештатная ситуация произошла на борту воздушного судна, не уточняется.

29 декабря в провинции Южная Чолла разбился пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находился 181 человек. В их числе — шесть членов экипажа.

Лайнер летел из Банкогкока и должен был приземлиться в аэропорту в уезде Муан. По информации СМИ, воздушное судно дважды заходило на посадку. В первый раз пилотам не удалось посадить самолет, поэтому им пришлось пойти на дополнительный круг.

Впоследствии летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость. Из-за этого самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, что привело к взрыву.

Сейчас на месте крушения работают сотрудники экстренных служб. К текущему моменту они нашли троих выживших.

Ранее журналисты узнали, были ли россияне на борту упавшего в Южной Корее самолета.