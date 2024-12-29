RT: россиян на борту разбившегося в Южной Корее самолета не было

На борту разбившегося в Южной Корее самолета авиакомпании Jeju Air не было россиян. Об этом сообщает RT.

По данным журналистов, на борту Boeing 737 находились 173 корейца и два тайца.

До этого агентство Yonhap сообщало, что пассажирский самолет Jeju Air при попытке приземлиться в аэропорту Муан выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение. В результате воздушное судно переломилось пополам и загорелось. По предварительной информации, погибли 28 человек из 181, находившихся на борту. Самолет летел из Бангкока — столицы Таиланда.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

Ранее в Баку доставили останки 24 погибших при авиакатастрофе в Актау.