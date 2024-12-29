В Южной Корее спасли третьего человека после авиакатастрофы

Третий человек был спасен после авиакатастрофы в аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Трое были спасены», — говорится в сообщении.

Пассажирский Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при попытке приземлиться, авария произошла, когда рейс следовал из Бангкока, столицы Таиланда, и совершал посадку в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

Всего на борту находился 181 человек, из них — 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось также, что россиян на борту самолета не было.

Yonhap также сообщало, что экипаж предпринял первую попытку сесть на взлетно-посадочную полосу, но был вынужден пойти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость, в результате произошло столкновение с ограждением и самолет взорвался.

На момент публикации материала сообщалось, что число погибших в результате авиакатастрофы пассажиров увеличилось до 62 человек.

Ранее появилось видео попадания птицы в двигатель разбившегося в Южной Корее самолета.