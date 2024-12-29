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Названа дата производства самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее

Newsis: разбившийся в Южной Корее Boeing произвели в 2009 году
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Ted S. Warren/AP

Самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, разбившийся в аэропорту Муан в Южной Корее, был произведен в августе 2009 года. Об этом пишет информационное агентство Newsis.

По данным издания, лайнер считался «относительно новым». По состоянию на сентябрь 2023 года у Jeju Air в наличии было 39 таких самолетов.

Пассажирский Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение при попытке приземлиться, авария произошла, когда рейс следовал из Бангкока, столицы Таиланда, и совершал посадку в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

Всего на борту находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было.

Агентство «Рёнхап» также сообщало, что экипаж предпринял первую попытку сесть на взлетно-посадочную полосу, но был вынужден пойти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость, в результате произошло столкновение с ограждением и самолет взорвался.

На момент публикации материала сообщалось, что 62 человека на борту не выжили.

Ранее было опубликовано видео крушения самолета в Южной Корее.

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