Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее достигло 62

Число погибших при крушении Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, летевшего из Бангкока в аэропорт Муан в Южной Корее, возросло до 62. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

На борту находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было. После катастрофы удалось спасти трех человек.

По предварительной информации, к крушению самолета привел отказ шасси из-за столкновения с птицей. Борт врезался во внешнюю стену взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула, разрушился пополам и загорелся.

Незадолго до этого агентство «Рёнхап» писало, что экипаж предпринял попытку сесть на полосу, но был вынужден пойти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы.

Власти Южной Кореи проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения.

Ранее было опубликовано видео крушения самолета в Южной Корее.