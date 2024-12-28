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Органы России и Азербайджана вместе работают в Грозном

Кремль: следователи и прокуроры РФ и Азербайджана вместе работают в Грозном
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Oleg Znamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

Следственные органы и прокуратуры России и Азербайджана работают вместе для установления факта катастрофы самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана взаимодействуют также на месте катастрофы в казахстанском Актау.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что президент РФ Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым за инцидент с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на авиалайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

Ранее Токаев заявил Алиеву, что приложит усилия для выяснения обстоятельств авиакатастрофы.

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Крушение самолета в Казахстане
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