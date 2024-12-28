В Кремле ответили, где Путин встретит Новый год

Песков: Путин встречает Новый год дома, если не едет в командировку

Президент России Владимир Путин обычно встречает Новый год дома, если не едет туда, «где он больше всего нужен». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — отметил Песков.

Он также обратил внимание, что в рабочем кабинете президента поставили праздничную елку.

До этого исследование аналитиков сервиса «Работа.ру» показало, что большинство (72%) россиян планируют загадать под Новый год здоровье для себя и близких. Еще 37% опрошенных хотят попросить спокойного года без потрясений, 36% — собственного счастья.

23% респондентов хотели бы найти свое призвание, чуть меньше, 20% — отправиться в путешествие мечты. 15% участников опроса загадают в новогоднюю ночь найти свою любовь, 7% — поработать весь год на удаленке, 4% — завести домашнее животное.

Исследование онлайн-школы английского языка Skyeng до этого показало, что почти треть (31%) россиян хотят загадать под Новый год побольше путешествовать и открывать новые места.

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