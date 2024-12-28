Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили, где Путин встретит Новый год

Песков: Путин встречает Новый год дома, если не едет в командировку
close
Россия-1

Президент России Владимир Путин обычно встречает Новый год дома, если не едет туда, «где он больше всего нужен». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — отметил Песков.

Он также обратил внимание, что в рабочем кабинете президента поставили праздничную елку.

До этого исследование аналитиков сервиса «Работа.ру» показало, что большинство (72%) россиян планируют загадать под Новый год здоровье для себя и близких. Еще 37% опрошенных хотят попросить спокойного года без потрясений, 36% — собственного счастья.

23% респондентов хотели бы найти свое призвание, чуть меньше, 20% — отправиться в путешествие мечты. 15% участников опроса загадают в новогоднюю ночь найти свою любовь, 7% — поработать весь год на удаленке, 4% — завести домашнее животное.

Исследование онлайн-школы английского языка Skyeng до этого показало, что почти треть (31%) россиян хотят загадать под Новый год побольше путешествовать и открывать новые места.

Ранее россияне выбрали главные события 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами