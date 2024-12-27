Россияне выбрали главные события 2024 года

В России 35% граждан считают главным событием года пуск ракеты Орешник

Редакция Life провела опрос, согласно которому 35% граждан России считают важнейшим событием уходящего года пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник».

На втором месте (28%) оказалось повышение ключевой ставки ЦБ до 21%. Замыкает тройку наступление российских войск в зоне специальной военной операции рекордными темпами.

Джентльменом года, по версии читателей издания, стал президент России Владимир Путин. Он набрал 61% голосов. Вторую строчку занял белорусский лидер Александр Лукашенко. На третьем месте — телеведущий Отар Кушанашвили, победивший в этом году рак (9%).

Леди года стала актриса Марина Федункив, родившая сына в 53 года. За нее проголосовал 61% респондентов. Второе место за фигуристкой Камилой Валиевой (22%). Бронза — у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

В декабре также прошло голосование за лучших телеведущих страны.

На первом месте оказался певец Николай Басков, который ведет шоу «Ну-ка, все вместе» («Россия 1»). За него проголосовали более 38% респондентов. Вторую строчку в номинации «Лучший телеведущий года» занял Андрей Малахов с результатом более 27%. На третьем месте оказался ведущий проектов «Маска» и «Аватар» на НТВ Вячеслав Макаров — за него отдали голоса 7% россиян.

В пятерку лидеров также вошли ведущие Борис Корчевников («Судьба человека») и Александр Мясников («Доктор Мясников»).

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