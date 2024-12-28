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Загрязненные мазутом участки в Керченском проливе очистили

Минтранс: все участки загрязнения в Керченском проливе очистили от мазута
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МЧС Краснодарского края

Все обнаруженные участки загрязнения мазутом в акватории Керченского пролива очищены, повторных загрязнений не выявлено. Об этом сообщило министерство транспорта РФ в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что специалисты продолжают вести круглосуточный экологический мониторинг морской поверхности, в том числе изучая снимки со спутников.

В течение 27 декабря новые пятна мазута были обнаружены в районе реки Анапки, их удалили вручную. Также установлены дополнительные боновые заграждения, чтобы нефтепродукты не попали в устье реки.

По данным Минтранса, в Новороссийске протестировали установку для откачки нефтепродуктов. На днях оборудование планируют доставить морем к месту ЧП.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами.

Ранее судовладельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали.

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