Кормовую часть танкера в районе Тамани закрыли боновыми заграждениями

Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» закрыли заграждениями. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Вокруг кормовой части танкера, которую выбросило на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе, Морская спасательная служба установила 250 метров боновых заграждений.

Отмечается, что всего в акватории Керченского пролива по состоянию на утро субботы, 28 декабря, было собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Обследовано свыше 380 квадратных километров акватории.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута после чрезвычайного происшествия с танкерами.

Ранее судовладельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали.