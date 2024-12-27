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Москвичам рекомендовали не запускать пиротехнику на Новый год

Власти Москвы попросили жителей не запускать петарды и салюты на Новый год
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Sergey Petrov/Globa Look Press

Столичные власти рекомендовали жителям не запускать салюты и петарды в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

В публикации отмечается, что в последнее время в городе участились случаи провокаций с использованием пиротехники.

По данным департамента, некачественные салюты при неправильном запуске могут привести к пожарам. Помимо этого, специалисты напомнили о случаях, когда фейерверки влетали в окна домов, а также попадали в машины и мусорные баки.

Кроме того, использование пиротехники может привести к травмам. За нарушение правил использования пиротехники и пожарной безопасности грозит штраф.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что виновному в запуске фейерверка или салюта, если это привело к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью, грозит штраф до 50 тыс. рублей.

25 декабря в подмосковном городе Истре ввели запрет на запуск фейерверков с 29 декабря до 31 января.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.

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