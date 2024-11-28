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В ГД призвали отказаться от фейерверков, а деньги направить на поддержку участников СВО

Депутат Гусев призвал отказаться от салютов в Новый год, направив деньги на СВО

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Pexels

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил главам российских регионов отказаться от новогодних фейерверков. Об этом сообщает RTVI.

По мнению парламентария, странно проводить праздники и пускать фейерверки, когда российские бойцы на полях СВО погибают под схожие громыхающие звуки. Он отметил, что в прошлом году многие города отказались от запуска фейерверков в новогоднюю ночь.

Гусев призвал последовать этому примеру.

Депутат напомнил, что в 2023 году в 37 субъектах РФ были введены ограничения на салюты в Новый год: в 26 из них не было городских салютов, а в 11 вводился запрет на использование пиротехники. Гусев также подчеркнул, что власти регионов должны рассмотреть возможность отказа от запуска фейерверков, а «сэкономленные средства направить на выплаты нашим бойцам и их семьям».

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что новогодние мероприятия в регионе пройдут с ограничениями — будет запрещен запуск фейерверков и салютов. Он напомнил, что в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать фейерверк.

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