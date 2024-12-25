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В подмосковном городе ввели запрет на фейерверки до конца января

В подмосковной Истре ввели запрет на фейерверки с 29 декабря до 31 января
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В подмосковном городе Истре ввели запрет на запуск фейерверков с 29 декабря до 31 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что в городе запретили использовать салюты, петарды и фейерверки.

«Из соображений безопасности администрация городского округа приняла решение встретить предстоящий Новый год и Рождество без фейерверков», — говорится в решении местных властей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ранее сообщил, что в регионе решено ввести запрет на запуск фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий с 27 декабря по 20 апреля. По его словам, решение принято «с учетом текущей обстановки и имеющихся рисков».

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге не будут запускать фейерверк в новогоднюю ночь.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.

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