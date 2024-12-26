В Госдуме предупредили о штрафах за запуск фейерверков и салютов

Депутат Кошелев: виновному в запуске фейерверка грозит штраф до 50 тысяч рублей

Виновному в запуске фейерверка или салюта, если это привело к повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью, грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью РИА Новости.

По его словам, строгость наказания зависит от тяжести последствий в случае запуска фейерверков. По КоАП РФ, если были нарушены правила пожарной безопасности — штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; если в регионе введен особый противопожарный режим — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; если запуск пиротехники привел к пожару, повреждению имущества, вреду здоровью — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Кошелев добавил, что если запуск фейерверка привел к тяжелым травмам, то это грозит ответственностью по статье Уголовного кодекса РФ, максимальный срок лишения свободы — пять лет.

Парламентарий напомнил, что во многих городах существуют специальные площадки для запуска пиротехники.

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Истре ввели запрет на запуск фейерверков с 29 декабря до 31 января.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.