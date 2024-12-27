В России не разрешили учебник, призывающий девушек не надевать короткие юбки

Минпросвещения РФ: учебник ОБЖ с советами о длине юбки не предназначен для школ

В федеральном списке учебников отсутствует пособие по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для девятого класса, в котором есть раздел, в котором причиной насилия над девушками называется яркий макияж или короткие юбки. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

«Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для девятого класса, авторы С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов и В. Н. Латчук, выпущенный издательством «Дрофа», отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах», — сказано в сообщении.

В Минпросвещения уточнили, что для работы в школах допущены учебники по ОБЖ под научной редакцией Ю. С. Шойгу и С. Н. Егорова. В ведомстве напомнили, что по новому предмету «Основы безопасности и защиты Родины» будет подготовлен единый государственный учебник.

26 декабря глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Минпросвещения РФ провести проверку из-за использования учебника ОБЖ авторства Вангородского, Кузнецова и Латчук в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.

19 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что ведомство выявило серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора во время организации образовательного процесса. Он подчеркнул, что результаты проверок уже направлены президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее правительство заказало учебники по искусственному интеллекту.