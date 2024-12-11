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Правительство заказало учебники по искусственному интеллекту

Издательство «Просвещение» выпустило школьные учебники по искусственному интеллекту

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Пресс-служба издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение» выпустило школьные учебники по искусственному интеллекту для российских школьников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление издательства.

«Учебники сформируют у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект (ИИ) и почему он является не угрозой, а помощником для людей», — сообщили в «Просвещении».

Уточняется, что программа предназначена для средней школы, с пятого по девятый класс.

Учебники совместно разработали и выпустили Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и издательство «Просвещение».

До этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о создании совместно с 20 компаниями из шести стран создает Альянс БРИКС по развитию искусственного интеллекта.

На первом этапе к Альянсу присоединились компании из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ. В ближайшие месяцы ожидается присоединение к Альянсу еще более 40 компаний, среди которых крупнейшие корпорации, университеты, разработчики фармацевтических препаратов, поставщики услуг для финансовой инфраструктуры и телекоммуникационной отрасли и др.

Ранее в Москве началась международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey

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