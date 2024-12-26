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В РФ появился учебник ОБЖ, в котором называют жертв причиной насилия

Мизулина раскритиковала учебник ОБЖ, где говорится о вине жертв в насилии
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Shutterstock

В российских онлайн-магазинах появился учебник ОБЖ, в котором говорится о том, что жертва чаще всего сама становится причиной насилия из-за яркого макияжа или короткой юбки. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«В учебнике детям 13-14 лет рассказывают о том, что оставшись наедине с мужчиной, «нужно быть готовыми к тому, что у него может возникнуть желание близости». Для борьбы с маньяком предлагается «вызвать рвоту, приступ сильного кашля и слюноотделения», а также пустить в ход каблуки», — написала глава организации.

Мизулина отметила, что данный учебник не включен в образовательный стандарт. Однако, по ее словам, книга используется в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова. Глава «Лиги безопасного интернета» призвала Минпросвещения РФ провести проверку.

Как сообщил RTVI соавтор учебника Сергей Вангородский, претензии Мизулиной к книге «не  обоснованы».

19 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что ведомство выявило серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора во время организации образовательного процесса. Он подчеркнул, что результаты проверок уже направлены президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее правительство заказало учебники по искусственному интеллекту.

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