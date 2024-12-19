Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения

Генпрокуратурой России были выявлены серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора во время организации образовательного процесса. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что результаты проверок уже направлены президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Краснова, при проверках было выявлено в том числе неэффективное использование денежных средств. Среди «больших проблем» он упомянул учебники.

«Многократные изменения приводят к тому, что методические пособия устаревают. Я обязал министров навести порядок, чтобы дети учились по тем пособиям, которые актуальны», — сказал он.

Также Краснов заявил, что в России в 2024 году возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации нацпроектов на сумму более 4,5 млрд руб.

До этого комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Игоря Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Курской области и соседних областей работать круглосуточно.