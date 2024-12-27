Цены на газ подскочили в Европе после заявления Путина

Цены на природный газ в Европе резко выросли после заявления Путина

Цены на природный газ в Европе увеличились после недавнего заявления президента России Владимира Путина. Российский лидер выразил сомнения относительно перспективы заключения соглашения о продолжении поставок газа в Европу через Украину, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, 27 декабря котировки на основные газовые фьючерсы возросли на 5%, что стало самым значительным приростом за последние семь дней.

Накануне Путин заявил, что РФ не может поставлять газ через украинскую территорию даже при наличии контракта, так как Киев подал на Москву в суд.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента и объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в Кремле. После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее Путин заявил, что Россия до сих пор оплачивает транзит газа через Украину.