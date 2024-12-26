Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия до сих пор оплачивает транзит газа через Украину

Путин: Россия все еще оплачивает транзит газа по территории Украины
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия по-прежнему осуществляет оплату за транзит газа через Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Несмотря на войну, мы продолжали регулярно поставлять газ и до сих пор продолжаем выплачивать деньги за транзит через территорию Украины», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что транзит газа не останавливался, несмотря на вооруженные провокации со стороны Киева в Курской области. Он добавил, что на пункте пропуска «Сохрановка» находились украинские специалисты, которые работали без каких-либо препятствий.

«Их никто не трогал, они спокойно выполняли свои задачи, все проходило в нормальном режиме», — отметил президент.

Транзит также продолжается через Суджу, где идут боевые действия.

«Мы продолжаем поставлять 14 миллионов кубических метров газа в сутки», — подытожил Путин.

Также российский лидер заявил, что за несколько дней до Нового года не получится заключить контракт по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее Путин раскрыл темы встречи с премьером Словакии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами