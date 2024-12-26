Путин заявил, что Россия до сих пор оплачивает транзит газа через Украину

Путин: Россия все еще оплачивает транзит газа по территории Украины

Россия по-прежнему осуществляет оплату за транзит газа через Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Несмотря на войну, мы продолжали регулярно поставлять газ и до сих пор продолжаем выплачивать деньги за транзит через территорию Украины», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что транзит газа не останавливался, несмотря на вооруженные провокации со стороны Киева в Курской области. Он добавил, что на пункте пропуска «Сохрановка» находились украинские специалисты, которые работали без каких-либо препятствий.

«Их никто не трогал, они спокойно выполняли свои задачи, все проходило в нормальном режиме», — отметил президент.

Транзит также продолжается через Суджу, где идут боевые действия.

«Мы продолжаем поставлять 14 миллионов кубических метров газа в сутки», — подытожил Путин.

Также российский лидер заявил, что за несколько дней до Нового года не получится заключить контракт по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее Путин раскрыл темы встречи с премьером Словакии.