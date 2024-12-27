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Арест гендиректора корпорации развития Курской области признали законным

Суд признал законным арест директора корпорации развития Курской области Лукина
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АО «Корпорация развития Курской области»

Курский областной суд признал законным арест гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной системы региона, передает ТАСС.

«Курский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — отмечается в сообщении.

Защитник Лукина просил меру пресечения в виде запрета определенных действий.

20 декабря сообщалось, что полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн рублей наличными и коллекцию люксовых часов.

22 декабря суд в Москве поместил в следственный изолятор бывшего генерального директора ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского, а также еще одного участника уголовного дела, связанного с мошенничеством в крупном масштабе.

Ранее ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве.

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