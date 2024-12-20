У гендиректора Корпорации развития Курской области провели обыск

ТАСС: почти 2 млн руб. и коллекцию люксовых часов нашли у Лукина

Полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу злоупотребления полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн руб. наличными и коллекцию люксовых часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что обыски проходили в загородном доме и в квартире генерального директора корпорации.

«Сотрудники МВД обнаружили наличные денежные средства в размере 1,7 млн руб. и коллекцию часов стоимостью свыше $100 тыс.», — сказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, среди них часы Vacheron Constantin, Rado, Breguet и IWC. Следствие будет выяснять законность происхождения денег и имущества.

20 декабря сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.