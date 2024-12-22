Бывшего гендиректора «Главзарубежстроя» арестовали по делу о мошенничестве

Московский суд поместил в следственный изолятор бывшего генерального директора ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского, а также еще одного участника уголовного дела, связанного с мошенничеством в крупном масштабе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и допрошены Вадим Ледовский и еще один предполагаемый соучастник преступления. Оба фигуранта заключены под стражу», — отметил представитель агентства.

Перед банкротством компании в ноябре 2022 года среди заказчиков объектов «Главзарубежстрой» были такие организации, как Министерство иностранных дел России, ФГУП «Госзагрансобственность», а также Министерство культуры, Минэкономразвития и другие государственные учреждения.

20 декабря Ленинский суд Курска вынес решение об аресте генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Эта корпорация занималась строительством оборонительных объектов в приграничной зоне. Лукина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, его действия привели к «необоснованному расходованию» 173 миллионов рублей. В ходе обыска в его квартире и загородном доме были обнаружены 1,7 миллиона рублей наличными и коллекция часов, стоимость которых превышает 100 тысяч долларов.

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