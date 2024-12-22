Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего гендиректора «Главзарубежстроя» арестовали по делу о мошенничестве

Экс-главу ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о крупном мошенничестве
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Московский суд поместил в следственный изолятор бывшего генерального директора ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского, а также еще одного участника уголовного дела, связанного с мошенничеством в крупном масштабе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и допрошены Вадим Ледовский и еще один предполагаемый соучастник преступления. Оба фигуранта заключены под стражу», — отметил представитель агентства.

Перед банкротством компании в ноябре 2022 года среди заказчиков объектов «Главзарубежстрой» были такие организации, как Министерство иностранных дел России, ФГУП «Госзагрансобственность», а также Министерство культуры, Минэкономразвития и другие государственные учреждения.

20 декабря Ленинский суд Курска вынес решение об аресте генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Эта корпорация занималась строительством оборонительных объектов в приграничной зоне. Лукина обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, его действия привели к «необоснованному расходованию» 173 миллионов рублей. В ходе обыска в его квартире и загородном доме были обнаружены 1,7 миллиона рублей наличными и коллекция часов, стоимость которых превышает 100 тысяч долларов.

Ранее суд арестовал министра здравоохранения Владимирской области

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами