ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве

Обыски провели у руководства трех заводов по делу о мошенничестве на ₽811 млн

Обыски прошли у руководителей трех подшипниковых заводов ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь» по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Ростовской области.

«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах, в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников», — отметили в ведомстве.

24 декабря сообщалось, что в уголовном деле о поставке Вооруженным силам России некачественных бронежилетов появился новый фигурант — Михаил Богданов.

20 декабря сообщилось, что полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу злоупотребления полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн руб. наличными и коллекцию люксовых часов.

Ранее фигурант дела о некачественных бронежилетах просил выпустить его из СИЗО за участие в СВО.