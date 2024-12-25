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ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве

Обыски провели у руководства трех заводов по делу о мошенничестве на ₽811 млн
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Обыски прошли у руководителей трех подшипниковых заводов ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь» по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Ростовской области.

«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах, в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников», — отметили в ведомстве.

24 декабря сообщалось, что в уголовном деле о поставке Вооруженным силам России некачественных бронежилетов появился новый фигурант — Михаил Богданов.

20 декабря сообщилось, что полицейские при обысках у гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по делу злоупотребления полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе, нашли почти 2 млн руб. наличными и коллекцию люксовых часов.

Ранее фигурант дела о некачественных бронежилетах просил выпустить его из СИЗО за участие в СВО.

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