ВЦИОМ назвал уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 18 по 24 ноября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

На вопрос о доверии Путину 78,8% респондентов ответили положительно. Показатель одобрения деятельности президента по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 0,6 процентных пункта и составил 76,1%.

Деятельность правительства РФ одобряют 51,2% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,7% респондентов. О доверии Мишустину заявили 61,4% опрошенных.

22 ноября фонд «Общественное мнение» публиковал результаты опроса, согласно которому президенту РФ доверяют 81% опрошенных граждан России. Положительную оценку работы правительства России дали 58% участников опроса.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.