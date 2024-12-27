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Ветеринар рассказала, как защитить мебель от когтей кошки

Ветеринар Гуляева: игрушки помогут отвлечь кошку от царапания мебели
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Shutterstock/Nailia Schwarz

Кошкам важно регулярно стричь когти, чтобы они не могли сильно испортить мебель. Об этом рассказала ветеринар Екатерина Гуляева, передает Pravda.Ru.

Она также советует расставлять когтеточки рядом с мебелью и укрывать ее специальными материалами для дополнительной защиты.

«Есть интерактивные игрушки для кошек, всякие мышки под тканями какие-то. В общем, кошку можно чем-то увлечь. Соорудить лазилки, различные дорожки, по которым она будет перебираться, чтобы она не залезала на шкафы», — посоветовала Гуляева.

Ветеринар добавила, что животные не хотят намеренно портить мебель. По ее словам, это поведение может быть связано с желанием кошки заточить когти или пометить территорию.

Зоопсихолог Мирослав Волков до этого говорил, что владельцам домашних кошек важно регулярно играть с ними, потому что физическая активность важна для здоровья животных. Эксперт уточнил, что продолжительность игр может зависеть от характера питомца. Так, активным кошкам требуется больше времени на игры. При этом флегматичным животным подойдут пассивные игры с участием игрушек-головоломок.

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