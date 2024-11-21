Зоопсихолог рассказал о пользе игр с кошками

Владельцам домашних кошек важно регулярно играть с ними, потому что физическая активность важна для здоровья животных. Об этом рассказал зоопсихолог Мирослав Волков, передает Pravda.Ru.

По его словам, кошкам стоит обеспечивать максимальный уровень активности.

«Нет того уровня физической активности, который был бы плох для животного, во вред. Лучше выигрывать, использовать дразнилки-игрушки, съедобные игрушки, да пусть хоть лазерная указка», — сказал Волков.

Эксперт уточнил, что продолжительность игр может зависеть от характера питомца. Так, активным кошкам требуется больше времени на игры. При этом флегматичным животным подойдут пассивные игры с участием игрушек-головоломок.

До этого ветеринарные специалисты сообщали, что кошек нужно кормить минимум два раза в день, при этом корм не должен быть постоянно в доступе у животного. По их словам, многие животные могут постоянно испытывать потребность в еде, что грозит набором веса и ожирением. Это, в свою очередь, может привести к развитию сахарного диабета.

Ранее ученые указали на способность кошек влиять на здоровье хозяев.