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Ученые рассказали как определить, является ли ваш кот психопатом

JRP: новая анкета поможет определить степень психопатии домашних кошек

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Unsplash

Британские ученые создали анкету, которая поможет определить, насколько ваш кот соответствует триархической модели психопатии. Эта модель оценивает три аспекта: смелость, жестокость и дезинтеграцию. Работа опубликована в журнале Journal of Research in Personality (JRP).

Психопатия — это состояние, которое обычно является врожденным и характеризуется неспособностью адаптироваться к жизни в обществе. Удивительно, но, как оказалось, коты тоже могут быть подвержены этому заболеванию.

Ученые создали анкету, состоящую из 46 вопросов, которая направлена на исследование поведения кота. Она помогает оценить его склонность к изучению нового, реакцию на опасность, отношение к другим животным и людям, а также следование домашним правилам. Хозяева могут оценить утверждения по шкале от «не описывает моего кота» до «полностью описывает моего кота».

По результатам теста кот получает показатель CAT-Tri+, который отражает степень выраженности психопатических черт. Психопатия в широком смысле определяется как стойкое антисоциальное поведение, лишённое чувства сопереживания или раскаяния. Причины психопатии могут быть обусловлены как природой, так и воспитанием. Элемент «психопатии» присутствует у всех кошек, поскольку он был полезен их предкам для выживания, поиска еды и завоевания территории.

Психолог Ребекка Эванс из Ливерпульского университета, руководитель исследования, объяснила, что цель работы — улучшить понимание отношений между котами и их владельцами. Например, более «смелые» коты могут нуждаться в дополнительных игрушках или лазательных конструкциях.

Проанализировав ответы 2042 владельцев котов, исследователи пришли к выводу, что дезинтеграция и агрессия к другим животным чаще связаны с более тесными отношениями между хозяином и питомцем. В то же время жестокость и чрезмерная смелость могут ухудшать взаимодействие.

Полученные данные помогут владельцам лучше понимать своих питомцев и корректировать их поведение, что, в свою очередь, может снизить количество случаев отказа от животных.

Ранее ученые раскрыли многолетнюю тайну рыжих котов.

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