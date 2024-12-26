Несколько квартир в казанском ЖК получили повреждения при атаке БПЛА 21 декабря

В казанском жилом комплексе «Манхэттен» 16 квартир были повреждены в результате атаки беспилотников 21 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

«В ЖК «Манхэттен» проведены работы по устранению поврежденных конструкций. Управляющая компания демонтировала неисправные плитки и убрала элементы, которые стали непригодными для использования. Также продолжаются проверки квартир на наличие повреждений. На текущий момент установлено, что 16 квартир имеют незначительные повреждения,» — говорится в сообщении.

Утром 21 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным пресс-службы главы Татарстана, было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В результате в Советском, Кировском и Приволжском районах города произошли возгорания. Кроме того, в аэропорту Казани были введены временные ограничения, в городе отменили массовые мероприятия в выходные.

Ранее Лавров пообещал жесткий ответ РФ на удары ВСУ по жилым домам.